Poslovne Operacije kompenzacija in United States u TripAdvisor iznosi €54.6K po year za SE2. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete TripAdvisor. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025
Prosečna ukupna kompenzacija
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.6K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji TripAdvisor, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)