Poslovne Operacije kompenzacija in United States u TripAdvisor iznosi €54.6K po year za SE2. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete TripAdvisor. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

€44.7K - €54.1K
Spain
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
€41.2K€44.7K€54.1K€57.6K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.6K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji TripAdvisor, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Poslovne Operacije poziciju u TripAdvisor in United States iznosi €57,614 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u TripAdvisor za Poslovne Operacije poziciju in United States je €41,224.

Drugi resursi