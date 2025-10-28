Direktorijum kompanija
TripActions
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

TripActions Softverski Inženjer Plate

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Netherlands u TripActions iznosi €105K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete TripActions. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025

Medijanski paket
company icon
TripActions
Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
Ukupno godišnje
€105K
Nivo
L3
Osnovna plata
€105K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u kompaniji
4 Godine
Godine iskustva
9 Godine
Koji su karijerni nivoi u TripActions?
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u TripActions in Netherlands iznosi €173,525 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u TripActions za Softverski Inženjer poziciju in Netherlands je €95,994.

