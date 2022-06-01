Direktorijum kompanija
TravelPerk
TravelPerk Plate

Plate TravelPerk kreću se od $51,178 ukupne kompenzacije godišnje za Продаја na nižem nivou do $152,176 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u TravelPerk. Poslednja izmena: 10/27/2025

Софтверски Инжењер
Median $82.4K

Full-Stack softverski inženjer

Продукт Менаџер
Median $152K
Кастомер Сервис Операције
$113K

Људски Ресурси
$86.6K
Продаја
$51.2K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$97.2K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji TravelPerk, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u TravelPerk je Продукт Менаџер sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $152,176. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u TravelPerk je $91,918.

