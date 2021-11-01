Direktorijum kompanija
Travelers
Travelers Plate

Plate Travelers kreću se od $51,299 ukupne kompenzacije godišnje za Финансијски Аналитичар na nižem nivou do $281,585 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Travelers. Poslednja izmena: 10/27/2025

Софтверски Инжењер
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $159K
Senior Software Engineer $176K
Lead Software Engineer $271K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer podataka

Produkcijski softverski inženjer

Дата Сајентист
Median $135K
Актуар
Median $143K

Продукт Менаџер
Median $163K
Пројект Менаџер
Median $155K
Андерајтер
Median $121K
Продаја
Median $132K
Продукт Дизајнер
Median $96K
Рачуновођа
$86.6K
Бизнис Аналитичар
$86.9K
Кастомер Сервис
$84K
Кастомер Сервис Операције
$64.3K
Дата Аналитичар
$95.5K
Дата Сајенс Менаџер
$179K
Финансијски Аналитичар
$51.3K
Геолошки Инжењер
$79.6K
Графички Дизајнер
$84.6K
Cybersecurity Analyst
$209K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$282K
Солушн Архитекта
$261K

Data Architect

Технички Програм Менаџер
$129K
Венчур Капиталиста
$98.5K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Travelers je Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $281,585. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Travelers je $129,350.

