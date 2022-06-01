Direktorijum kompanija
Trapeze Group
Trapeze Group Plate

Plate Trapeze Group kreću se od $50,176 ukupne kompenzacije godišnje za Кастомер Сервис na nižem nivou do $98,505 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Trapeze Group. Poslednja izmena: 10/27/2025

Рачуновођа
$82.4K
Кастомер Сервис
$50.2K
Дата Сајентист
$71.6K

Софтверски Инжењер
$98.5K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Trapeze Group je Софтверски Инжењер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $98,505. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Trapeze Group je $76,998.

