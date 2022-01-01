Direktorijum kompanija
TransUnion Plate

Plate TransUnion kreću se od $10,548 ukupne kompenzacije godišnje za Финансијски Аналитичар na nižem nivou do $300,000 za Продаја na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u TransUnion. Poslednja izmena: 10/27/2025

Дата Сајентист
L2 $130K
L3 $130K
L4 $153K
Софтверски Инжењер
L2 $14.8K
L3 $22.6K

Backend softverski inženjer

Продукт Менаџер
L2 $113K
L4 $179K

Дата Сајенс Менаџер
Median $184K
Бизнис Аналитичар
Median $99.5K
Продаја
Median $300K
Бизнис Операција Менаџер
$123K
Бизнис Девелопмент
$140K
Дата Аналитичар
$116K
Финансијски Аналитичар
$10.5K
Information Technologist (IT)
$62.7K
Правни
$114K
Менаџмент Консултант
$101K
Маркетинг
$231K
Маркетинг Операције
$88.7K
Продукт Дизајнер
$97.5K
Програм Менаџер
$140K
Пројект Менаџер
Median $149K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$110K
Технички Програм Менаџер
$184K
Венчур Капиталиста
$169K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u TransUnion je Продаја sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $300,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u TransUnion je $122,610.

Drugi resursi