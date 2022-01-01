Direktorijum kompanija
Trainline Plate

Plate Trainline kreću se od $35,148 ukupne kompenzacije godišnje za Маркетинг na nižem nivou do $142,353 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Trainline. Poslednja izmena: 10/27/2025

Софтверски Инжењер
Median $107K

Full-Stack softverski inženjer

Продукт Менаџер
Median $142K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $122K

Продукт Дизајнер
Median $74.5K
Бизнис Аналитичар
Median $84.9K
Дата Аналитичар
$83.1K
Дата Сајентист
$76.5K
Information Technologist (IT)
$84K
Маркетинг
$35.1K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Trainline je Продукт Менаџер sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $142,353. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Trainline je $84,017.

