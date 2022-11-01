Direktorijum kompanija
Trafigura
Trafigura Plate

Plate Trafigura kreću se od $27,624 ukupne kompenzacije godišnje za Људски Ресурси na nižem nivou do $437,175 za Дата Сајентист na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Trafigura. Poslednja izmena: 10/27/2025

Бизнис Аналитичар
$76.2K
Дата Сајентист
$437K
Људски Ресурси
$27.6K

Софтверски Инжењер
$161K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Trafigura je Дата Сајентист at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $437,175. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Trafigura je $118,524.

