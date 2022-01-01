Каталог Компанија
Tower Research Capital
Tower Research Capital Плате

Распон плата Tower Research Capital је од $53,765 у годишњој укупној компензацији за Menadžer softverskog inženjerstva на доњем крају до $299,700 за Naučnik podataka на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Tower Research Capital. Последње ажурирање: 8/25/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $57.5K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Poslovni analitičar
$104K
Naučnik podataka
$300K

Finansijski analitičar
$133K
Informatičar (IT)
$131K
Menadžer softverskog inženjerstva
$53.8K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Tower Research Capital је Naučnik podataka at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $299,700. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Tower Research Capital је $117,563.

