TOTVS Плате

Распон плата TOTVS је од $10,894 у годишњој укупној компензацији за Menadžer proizvoda на доњем крају до $33,590 за Prodaja на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније TOTVS. Последње ажурирање: 8/20/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $18.7K
Dizajner proizvoda
$12.4K
Menadžer proizvoda
$10.9K

Prodaja
$33.6K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у TOTVS је Prodaja at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $33,590. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у TOTVS је $15,557.

