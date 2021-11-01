Каталог Компанија
Toshiba Плате

Распон плата Toshiba је од $30,845 у годишњој укупној компензацији за Tehnički menadžer programa на доњем крају до $208,035 за Prodaja на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Toshiba. Последње ажурирање: 8/20/2025

$160K

Naučnik podataka
Median $119K
Razvoj poslovanja
$152K
Hardverski inženjer
$43.5K

Mašinski inženjer
$115K
Menadžer programa
$136K
Menadžer projekta
$118K
Prodaja
$208K
Softverski inženjer
$38K
Menadžer softverskog inženjerstva
$189K
Tehnički menadžer programa
$30.8K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Toshiba је Prodaja at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $208,035. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Toshiba је $118,139.

