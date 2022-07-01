Каталог Компанија
Torc Robotics
Torc Robotics Плате

Распон плата Torc Robotics је од $18,814 у годишњој укупној компензацији за Hardverski inženjer на доњем крају до $248,352 за MEP inženjer на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Torc Robotics. Последње ажурирање: 8/25/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $152K

Inženjer mašinskog učenja

Proizvodni softverski inženjer

Poslovni analitičar
$185K
Korisnička podrška
$51.6K

Analitičar podataka
$174K
Hardverski inženjer
$18.8K
Mašinski inženjer
$186K
MEP inženjer
$248K
Menadžer proizvoda
$237K
Menadžer softverskog inženjerstva
$137K
План стицања права

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

У компанији Torc Robotics, Грантови акција/удела подлежу 4-годишњем плану стицања права:

  • 25% стиче се у 1st-ГОД (25.00% годишње)

  • 25% стиче се у 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% стиче се у 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% стиче се у 4th-ГОД (2.08% месечно)

Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Torc Robotics је MEP inženjer at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $248,352. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Torc Robotics је $174,049.

Остали ресурси