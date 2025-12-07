Menadžer Proizvoda kompenzacija in Germany u TomTom kreće se od €92K po year za Product Manager I do €115K po year za Product Manager II. Medijana year kompenzacionog paketa in Germany iznosi €93.2K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete TomTom. Poslednje ažuriranje: 12/7/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Product Manager I
$106K
$98.7K
$0
$7.3K
Product Manager II
$133K
$123K
$0
$10.2K
Product Manager III
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager IV
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
