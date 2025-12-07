Direktorijum kompanija
TomTom
TomTom Ljudski Resursi Plate

Prosečna Ljudski Resursi ukupna kompenzacija in Taiwan u TomTom kreće se od NT$788K do NT$1.12M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete TomTom. Poslednje ažuriranje: 12/7/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$29.2K - $33.2K
Taiwan
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$25.8K$29.2K$33.2K$36.6K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u TomTom?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Ljudski Resursi poziciju u TomTom in Taiwan iznosi NT$1,120,745 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u TomTom za Ljudski Resursi poziciju in Taiwan je NT$788,321.

