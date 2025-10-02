Direktorijum kompanija
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Greater Delhi Area

Times Internet Софтверски Инжењер Plate u Greater Delhi Area

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Greater Delhi Area u Times Internet iznosi ₹2.2M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Times Internet. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025

Medijanski paket
company icon
Times Internet
Software Engineer
Noida, UP, India
Ukupno godišnje
₹2.2M
Nivo
L1
Osnovna plata
₹2.1M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹105K
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u Times Internet?

₹13.94M

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Софтверски Инжењер na Times Internet in Greater Delhi Area situa-se numa remuneração total anual de ₹3,981,458. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Times Internet para a função de Софтверски Инжењер in Greater Delhi Area é ₹2,095,122.

Drugi resursi