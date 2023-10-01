Direktorijum kompanija
Tiket.com
Tiket.com Plate

Plate Tiket.com kreću se od $10,432 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Дизајнер na nižem nivou do $26,130 za Дата Сајентист na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Tiket.com. Poslednja izmena: 10/16/2025

Софтверски Инжењер
Median $14.4K

Backend softverski inženjer

Продукт Менаџер
Median $24.1K
Бизнис Аналитичар
$10.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Дата Аналитичар
$14.1K
Дата Сајентист
$26.1K
Продукт Дизајнер
$10.4K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Tiket.com je Дата Сајентист at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $26,130. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Tiket.com je $14,215.

