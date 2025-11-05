Direktorijum kompanija
Tide
Prosečna Menadžer Projekta ukupna kompenzacija in India u Tide kreće se od ₹980K do ₹1.42M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tide. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

₹1.11M - ₹1.29M
India
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
₹980K₹1.11M₹1.29M₹1.42M
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Tide, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Projekta poziciju u Tide in India iznosi ₹1,421,521 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Tide za Menadžer Projekta poziciju in India je ₹979,536.

