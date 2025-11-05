Direktorijum kompanija
Tide
Medijana Menadžer Proizvoda kompenzacionog paketa in India u Tide iznosi ₹3.15M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tide. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Medijanski paket
company icon
Tide
Product Manager
Hyderabad, TS, India
Ukupno godišnje
₹3.15M
Nivo
A3
Osnovna plata
₹3.15M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
6 Godine
Koji su karijerni nivoi u Tide?
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Tide, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Proizvoda poziciju u Tide in India iznosi ₹6,820,629 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Tide za Menadžer Proizvoda poziciju in India je ₹3,154,067.

