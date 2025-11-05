Direktorijum kompanija
Tide
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Dizajner Proizvoda

  • Sve Dizajner Proizvoda plate

Tide Dizajner Proizvoda Plate

Prosečna Dizajner Proizvoda ukupna kompenzacija in United Kingdom u Tide kreće se od £38.6K do £54.9K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tide. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

£43.8K - £49.8K
United Kingdom
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
£38.6K£43.8K£49.8K£54.9K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Dizajner Proizvoda prijavas u Tide da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata

Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Tide, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Dizajner Proizvoda ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Dizajner Proizvoda poziciju u Tide in United Kingdom iznosi £54,933 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Tide za Dizajner Proizvoda poziciju in United Kingdom je £38,639.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Tide

Srodne kompanije

  • Facebook
  • LinkedIn
  • SoFi
  • Netflix
  • Square
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi