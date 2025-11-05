Direktorijum kompanija
Prosečna Analitičar Podataka ukupna kompenzacija in India u Tide kreće se od ₹2.1M do ₹2.98M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tide. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

₹2.37M - ₹2.7M
India
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
₹2.1M₹2.37M₹2.7M₹2.98M
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Tide, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Analitičar Podataka poziciju u Tide in India iznosi ₹2,980,119 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Tide za Analitičar Podataka poziciju in India je ₹2,096,185.

