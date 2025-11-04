Direktorijum kompanija
Medijana Menadžer Proizvoda kompenzacionog paketa in India u TIAA iznosi ₹2.77M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete TIAA. Poslednje ažuriranje: 11/4/2025

Medijanski paket
company icon
TIAA
Senior Associate
Pune, MH, India
Ukupno godišnje
₹2.77M
Nivo
Senior Associate
Osnovna plata
₹2.77M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
9 Godine
Najveći paket kompenzacije za Menadžer Proizvoda poziciju u TIAA in India iznosi ₹5,580,492 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u TIAA za Menadžer Proizvoda poziciju in India je ₹2,769,101.

