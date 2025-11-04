Direktorijum kompanija
ThyssenKrupp
  • Plate
  • Naučnik Podataka

  • Sve Naučnik Podataka plate

ThyssenKrupp Naučnik Podataka Plate

Medijana Naučnik Podataka kompenzacionog paketa in Germany u ThyssenKrupp iznosi €79.3K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ThyssenKrupp. Poslednje ažuriranje: 11/4/2025

Medijanski paket
company icon
ThyssenKrupp
Data Scientist
hidden
Ukupno godišnje
€79.3K
Nivo
-
Osnovna plata
€73.4K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€5.9K
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
2 Godine
Koji su karijerni nivoi u ThyssenKrupp?
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Doprinesi

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Naučnik Podataka poziciju u ThyssenKrupp in Germany iznosi €93,301 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ThyssenKrupp za Naučnik Podataka poziciju in Germany je €73,441.

