ThriveDX Plate

Plate ThriveDX kreću se od $49,750 ukupne kompenzacije godišnje za Information Technologist (IT) na nižem nivou do $150,596 za Сејлс Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u ThriveDX. Poslednja izmena: 10/15/2025

Information Technologist (IT)
$49.8K
Продукт Менаџер
$89.9K
Сејлс Инжењер
$151K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Софтверски Инжењер
$119K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u ThriveDX je Сејлс Инжењер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $150,596. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ThriveDX je $104,629.

