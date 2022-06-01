Direktorijum kompanija
Thrive Global
Thrive Global Plate

Plate Thrive Global kreću se od $126,500 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Дизајнер na nižem nivou do $418,000 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Thrive Global. Poslednja izmena: 10/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Продукт Дизајнер
Median $127K

UX dizajner

Софтверски Инжењер
Median $204K
Продукт Менаџер
Median $418K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Бизнис Аналитичар
$129K
Дата Сајенс Менаџер
$214K
Продукт Дизајн Менаџер
$259K
Регрутер
$219K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$206K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Thrive Global je Продукт Менаџер sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $418,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Thrive Global je $209,863.

