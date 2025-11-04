Direktorijum kompanija
thredUP
thredUP Marketing Plate

Medijana Marketing kompenzacionog paketa in United States u thredUP iznosi $115K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete thredUP. Poslednje ažuriranje: 11/4/2025

Medijanski paket
thredUP
Marketing Manager
New York, NY
Ukupno godišnje
$115K
Nivo
-
Osnovna plata
$115K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podaci o platama
Najveći paket kompenzacije za Marketing poziciju u thredUP in United States iznosi $200,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u thredUP za Marketing poziciju in United States je $115,000.

