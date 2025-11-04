Direktorijum kompanija
Thredd
Thredd Softverski Inženjer Plate

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in United Kingdom u Thredd iznosi £72.5K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Thredd. Poslednje ažuriranje: 11/4/2025

Medijanski paket
company icon
Thredd
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Ukupno godišnje
£72.5K
Nivo
3
Osnovna plata
£66.8K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£5.6K
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
6 Godine
Koji su karijerni nivoi u Thredd?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.7K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Thredd in United Kingdom iznosi £79,524 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Thredd za Softverski Inženjer poziciju in United Kingdom je £72,822.

