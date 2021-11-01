Thrasio Plate

Direktorijum kompanija
Plate Thrasio kreću se od $51,640 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Аналитичар na nižem nivou do $201,000 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Thrasio. Poslednja izmena: 10/15/2025

Софтверски Инжењер
Median $60K
Дата Сајентист
Median $180K
Продукт Менаџер
Median $150K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Бизнис Операције
$114K
Бизнис Аналитичар
$124K
Бизнис Девелопмент
$130K
Дата Аналитичар
$51.6K
Инвестмент Банкер
$141K
Маркетинг
$194K
Пројект Менаџер
$122K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$201K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Thrasio je Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $201,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Thrasio je $130,345.

Drugi resursi