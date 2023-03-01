Direktorijum kompanija
ThousandEyes
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

ThousandEyes Plate

Plate ThousandEyes kreću se od $38,997 ukupne kompenzacije godišnje za Uspeh Korisnika na nižem nivou do $673,891 za Prodaja na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u ThousandEyes. Poslednja izmena: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softverski Inženjer
Median $237K
Uspeh Korisnika
$39K
Dizajner Proizvoda
$279K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Menadžer Proizvoda
$412K
Prodaja
$674K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


Raspored sticanja

33%

GOD 1

33%

GOD 2

34%

GOD 3

U kompaniji ThousandEyes, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33% stiče se u 1st-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stiče se u 2nd-GOD (11.00% po periodu)

  • 34% stiče se u 3rd-GOD (11.33% po periodu)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posetite Levels.fyi zajednicu da stupite u kontakt sa zaposlenima iz različitih kompanija, dobijete savete o karijeri i još mnogo toga.

Posetite sada!

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u ThousandEyes je Prodaja at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $673,891. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ThousandEyes je $279,098.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za ThousandEyes

Srodne kompanije

  • DoorDash
  • Roblox
  • Airbnb
  • Netflix
  • Facebook
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi