Medijana Naučnik Podataka kompenzacionog paketa in India u ThoughtWorks iznosi ₹2.13M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ThoughtWorks. Poslednje ažuriranje: 11/4/2025

Medijanski paket
company icon
ThoughtWorks
Data Scientist
Pune, MH, India
Ukupno godišnje
₹2.13M
Nivo
L2
Osnovna plata
₹2.13M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u ThoughtWorks?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Naučnik Podataka poziciju u ThoughtWorks in India iznosi ₹10,375,544 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ThoughtWorks za Naučnik Podataka poziciju in India je ₹3,278,047.

