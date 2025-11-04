Direktorijum kompanija
Thought Machine
  • Plate
  • Menadžer Tehničkih Programa

  • Sve Menadžer Tehničkih Programa plate

Thought Machine Menadžer Tehničkih Programa Plate

Menadžer Tehničkih Programa kompenzacija in United Kingdom u Thought Machine kreće se od £77.9K po year za IC2 do £140K po year za IC3. Medijana year kompenzacionog paketa in United Kingdom iznosi £122K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Thought Machine. Poslednje ažuriranje: 11/4/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
IC1
Technical Program Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
IC2
£77.9K
£67.8K
£0
£10.1K
IC3
Senior Technical Program Manager
£140K
£123K
£12.3K
£5K
IC4
Principal Technical Program Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
Najnoviji podaci o platama
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Thought Machine, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Tehničkih Programa poziciju u Thought Machine in United Kingdom iznosi £167,612 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Thought Machine za Menadžer Tehničkih Programa poziciju in United Kingdom je £112,275.

