Thought Machine
Medijana Menadžer Softverskog Inženjerstva kompenzacionog paketa in United Kingdom u Thought Machine iznosi £181K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Thought Machine. Poslednje ažuriranje: 11/4/2025

Medijanski paket
company icon
Thought Machine
Software Engineering Manager
London, EN, United Kingdom
Ukupno godišnje
£181K
Nivo
M3
Osnovna plata
£143K
Stock (/yr)
£28.9K
Bonus
£9.6K
Godine u kompaniji
5 Godine
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Thought Machine?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.7K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Thought Machine, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju u Thought Machine in United Kingdom iznosi £192,448 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Thought Machine za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju in United Kingdom je £142,544.

Drugi resursi