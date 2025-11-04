Direktorijum kompanija
Thought Machine
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Rekruter

  • Sve Rekruter plate

Thought Machine Rekruter Plate

Prosečna Rekruter ukupna kompenzacija in United Kingdom u Thought Machine kreće se od £56.6K do £77.3K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Thought Machine. Poslednje ažuriranje: 11/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

£60.6K - £73.3K
United Kingdom
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
£56.6K£60.6K£73.3K£77.3K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 2 još Rekruter prijavas u Thought Machine da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata

Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.7K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Thought Machine, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Rekruter ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Rekruter poziciju u Thought Machine in United Kingdom iznosi £77,296 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Thought Machine za Rekruter poziciju in United Kingdom je £56,639.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Thought Machine

Srodne kompanije

  • Codat
  • Starling Bank
  • Streetbees
  • QuantumBlack
  • Soldo
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi