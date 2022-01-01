Direktorijum kompanija
Thought Machine Plate

Plate Thought Machine kreću se od $77,555 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $237,936 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Thought Machine. Poslednja izmena: 11/16/2025

Softverski Inženjer
IC1 $77.6K
IC2 $131K
IC3 $177K

Backend softverski inženjer

Ful-stek softverski inženjer

Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $238K
Menadžer Tehničkih Programa
Median $161K

Menadžer Proizvoda
Median $110K
Uspeh Korisnika
$182K
Rekruter
$88K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Thought Machine, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Thought Machine je Menadžer Softverskog Inženjerstva sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $237,936. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Thought Machine je $145,990.

Drugi resursi