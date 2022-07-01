Think Company Plate

Direktorijum kompanija
Plate Think Company kreću se od $89,445 ukupne kompenzacije godišnje za Dizajner Proizvoda na nižem nivou do $127,400 za Menadžer Dizajna Proizvoda na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Think Company. Poslednja izmena: 11/21/2025

Dizajner Proizvoda
$89.4K
Menadžer Dizajna Proizvoda
$127K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Think Company je Menadžer Dizajna Proizvoda at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $127,400. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Think Company je $108,423.

