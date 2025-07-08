Direktorijum kompanija
The University of Sydney
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

The University of Sydney Plate

Plate The University of Sydney kreću se od $65,826 ukupne kompenzacije godišnje za Сајберсекјурити Аналитичар na nižem nivou do $100,496 za Бизнис Аналитичар na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u The University of Sydney. Poslednja izmena: 9/2/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $69.7K
Дата Сајентист
Median $76.6K
Бизнис Аналитичар
$100K

Сајберсекјурити Аналитичар
$65.8K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u The University of Sydney je Бизнис Аналитичар at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $100,496. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u The University of Sydney je $73,145.

