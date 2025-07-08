Direktorijum kompanija
The Stepstone Group
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

The Stepstone Group Plate

Plate The Stepstone Group kreću se od $52,462 ukupne kompenzacije godišnje za Продаја na nižem nivou do $184,677 za Дата Сајенс Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u The Stepstone Group. Poslednja izmena: 9/2/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Дата Сајенс Менаџер
$185K
Дата Сајентист
$94.4K
Информациони Технолог (ИТ)
$107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Продукт Менаџер
$101K
Продаја
$52.5K
Софтверски Инжењер
$109K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u The Stepstone Group je Дата Сајенс Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $184,677. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u The Stepstone Group je $103,850.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za The Stepstone Group

Srodne kompanije

  • PayPal
  • Intuit
  • Spotify
  • Microsoft
  • SoFi
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi