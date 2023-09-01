Direktorijum kompanija
The ODP Corporation
The ODP Corporation Plate

Plate The ODP Corporation kreću se od $139,300 ukupne kompenzacije godišnje za Продаја na nižem nivou do $190,950 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u The ODP Corporation. Poslednja izmena: 9/2/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $171K
Продаја
$139K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$191K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u The ODP Corporation je Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $190,950. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u The ODP Corporation je $171,000.

Drugi resursi