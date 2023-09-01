Direktorijum kompanija
The Economist
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

The Economist Plate

Plate The Economist kreću se od $47,509 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $186,961 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u The Economist. Poslednja izmena: 9/2/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Median $47.5K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $187K
Продукт Менаџер
$108K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Продаја
$98.5K
УИкс Ресерчер
$91.4K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u The Economist je Софтверски Инжењеринг Менаџер sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $186,961. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u The Economist je $98,500.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za The Economist

Srodne kompanije

  • Facebook
  • Microsoft
  • Stripe
  • Amazon
  • Apple
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi