Direktorijum kompanija
The Container Store
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

The Container Store Plate

Plate The Container Store kreću se od $50,250 ukupne kompenzacije godišnje za Кастомер Сервис na nižem nivou do $108,780 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u The Container Store. Poslednja izmena: 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Кастомер Сервис
$50.3K
Финансијски Аналитичар
$71.7K
Продукт Менаџер
$91.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Софтверски Инжењер
$109K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u The Container Store je Софтверски Инжењер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $108,780. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u The Container Store je $81,597.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za The Container Store

Srodne kompanije

  • Dropbox
  • DoorDash
  • SoFi
  • Facebook
  • Amazon
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi