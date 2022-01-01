Direktorijum kompanija
The Clorox Company
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

The Clorox Company Plate

Plate The Clorox Company kreću se od $109,450 ukupne kompenzacije godišnje za Рачуновођа na nižem nivou do $236,640 za Људски Ресурси na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u The Clorox Company. Poslednja izmena: 9/1/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Median $121K
Рачуновођа
$109K
Бизнис Девелопмент
$161K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Кастомер Сервис
$117K
Дата Сајенс Менаџер
$172K
Људски Ресурси
$237K
Информациони Технолог (ИТ)
$131K
Продаја
Median $165K
Солушн Архитекта
Median $190K
Венчур Капиталиста
$130K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji The Clorox Company, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posetite Levels.fyi zajednicu da stupite u kontakt sa zaposlenima iz različitih kompanija, dobijete savete o karijeri i još mnogo toga.

Posetite sada!

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u The Clorox Company je Људски Ресурси at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $236,640. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u The Clorox Company je $146,265.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za The Clorox Company

Srodne kompanije

  • Newell Brands
  • Overstock
  • Berkshire Hathaway
  • The Home Depot
  • Best Buy
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi