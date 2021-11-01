Direktorijum kompanija
The Boring Company
The Boring Company Plate

Plate The Boring Company kreću se od $89,550 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Дизајнер na nižem nivou do $230,000 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u The Boring Company. Poslednja izmena: 9/1/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $230K

Full-Stack softverski inženjer

Машински Инжењер
Median $90K
Дата Сајентист
$149K

Хардверски Инжењер
$143K
Продукт Дизајнер
$89.6K
Пројект Менаџер
$154K
Регрутер
$119K
ЧПП

El puesto con mayor remuneración reportado en The Boring Company es Софтверски Инжењер con una compensación total anual de $230,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en The Boring Company es $142,811.

Drugi resursi