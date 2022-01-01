Thales Plate

Direktorijum kompanija
Plate Thales kreću se od $20,100 ukupne kompenzacije godišnje za Информациони Технолог (ИТ) na nižem nivou do $176,880 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Thales. Poslednja izmena: 9/1/2025

$160K

Софтверски Инжењер
LR6 $42.8K
LR7 $48.4K
LR8 $68.5K

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer podataka

Сајберсекјурити Аналитичар
Median $73K
Солушн Архитекта
Median $84.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Дата Сајентист
Median $40.2K
Продаја
Median $161K
Административни Асистент
$48.8K
Ваздухопловни Инжењер
$76K
Хемијски Инжењер
$20.5K

Istraživački inženjer

Електро Инжењер
$66.9K
Хардверски Инжењер
$23.5K
Информациони Технолог (ИТ)
$20.1K
Правни
$64.1K
Машински Инжењер
$86.5K
Оптички Инжењер
$41.9K
Продукт Дизајнер
$175K
Продукт Менаџер
$65K
Пројект Менаџер
$90.8K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$177K
Технички Програм Менаџер
$52.7K
Технички Писац
$44K
УИкс Ресерчер
$70.7K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Thales je Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $176,880. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Thales je $65,001.

