Direktorijum kompanija
Tesla
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA)

  • United States

Tesla Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA) Plate u United States

Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA) kompenzacija in United States u Tesla kreće se od $127K po year za P1 do $242K po year za P4. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $200K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tesla. Poslednje ažuriranje: 11/11/2025

Prosečna Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
P1
Associate Engineer(Početni nivo)
$127K
$116K
$10.5K
$286
P2
Engineer
$169K
$136K
$32.8K
$0
P3
Senior Engineer
$206K
$159K
$47.4K
$0
P4
Staff Engineer
$242K
$177K
$65K
$0
Prikaži 2 Više nivoa
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Tesla, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Tesla, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Softverski Inženjer ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA) poziciju u Tesla in United States iznosi $245,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Tesla za Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA) poziciju in United States je $195,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Tesla

Srodne kompanije

  • Sunrun
  • Vroom
  • Volta Charging
  • Yelp
  • Expedia
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi