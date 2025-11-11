Tesla Ful-stek softverski inženjer Plate u San Francisco Bay Area

Ful-stek softverski inženjer kompenzacija in San Francisco Bay Area u Tesla kreće se od $126K po year za P1 do $286K po year za P4. Medijana year kompenzacionog paketa in San Francisco Bay Area iznosi $221K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tesla. Poslednje ažuriranje: 11/11/2025

Naziv nivoa Ukupno Osnovna Akcije ( /yr ) Bonus P1 Associate Engineer ( Početni nivo ) $126K $114K $11.6K $0 P2 Engineer $200K $148K $49.8K $1.7K P3 Senior Engineer $233K $171K $60.8K $1.5K P4 Staff Engineer $286K $187K $96.3K $2.1K Prikaži 2 Više nivoa

Najnoviji podaci o platama

Raspored sticanja Glavni Alternativni 1 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip akcija RSU U kompaniji Tesla, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 2nd - GOD ( 6.25 % kvartalno )

25 % stiče se u 3rd - GOD ( 6.25 % kvartalno )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 6.25 % kvartalno ) Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU. 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip akcija RSU U kompaniji Tesla, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 2nd - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 3rd - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 2.08 % mesečno ) Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

Koji je raspored vest schedule u Tesla ?

