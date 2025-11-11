Direktorijum kompanija
Tesla
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Ful-stek softverski inženjer

  • Germany

Tesla Ful-stek softverski inženjer Plate u Germany

Ful-stek softverski inženjer kompenzacija in Germany u Tesla kreće se od €79K po year za P2 do €95K po year za P3. Medijana year kompenzacionog paketa in Germany iznosi €81K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tesla. Poslednje ažuriranje: 11/11/2025

Prosečna Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
P1
Associate Engineer(Početni nivo)
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
Engineer
€79K
€70.4K
€8K
€662.1
P3
Senior Engineer
€95K
€83.1K
€11.9K
€0
P4
Staff Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Prikaži 2 Više nivoa
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Tesla, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Tesla, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Softverski Inženjer ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Ful-stek softverski inženjer poziciju u Tesla in Germany iznosi €112,767 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Tesla za Ful-stek softverski inženjer poziciju in Germany je €77,914.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Tesla

Srodne kompanije

  • Sunrun
  • Vroom
  • Volta Charging
  • Yelp
  • Expedia
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi