  • Plate
  • Dizajner Proizvoda

  • UKs dizajner

  • San Francisco Bay Area

Tesla UKs dizajner Plate u San Francisco Bay Area

UKs dizajner kompenzacija in San Francisco Bay Area u Tesla kreće se od $135K po year za P1 do $430K po year za P4. Medijana year kompenzacionog paketa in San Francisco Bay Area iznosi $180K.

Prosečna Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
P1
Associate Product Designer
$135K
$108K
$26.7K
$0
P2
Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
Senior Product Designer
$179K
$154K
$25.3K
$0
P4
Staff Product Designer
$430K
$186K
$244K
$0
Najnoviji podaci o platama
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Tesla, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Tesla, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za UKs dizajner poziciju u Tesla in San Francisco Bay Area iznosi $429,500 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Tesla za UKs dizajner poziciju in San Francisco Bay Area je $170,000.

Drugi resursi