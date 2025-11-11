Tehnički računovođa kompenzacija in Netherlands u Tesla iznosi €98.8K po year za P3. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tesla. Poslednje ažuriranje: 11/11/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
€98.8K
€77.4K
€21.4K
€0
P4
€ --
€ --
€ --
€ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Tesla, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
