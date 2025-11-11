Direktorijum kompanija
Tesla
  • Plate
  • Računovođa

  • Tehnički računovođa

  • Greater Amsterdam Area

Tesla Tehnički računovođa Plate u Greater Amsterdam Area

Tehnički računovođa kompenzacija in Greater Amsterdam Area u Tesla iznosi €92.4K po year za P3.

Prosečna Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
€92.4K
€77.5K
€14.8K
€0
P4
€ --
€ --
€ --
€ --
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Tesla, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Tehnički računovođa poziciju u Tesla in Greater Amsterdam Area iznosi €103,155 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Tesla za Tehnički računovođa poziciju in Greater Amsterdam Area je €87,939.

