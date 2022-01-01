Каталог Компанија
Tesco Плате

Распон плата Tesco је од $6,071 у годишњој укупној компензацији за Ljudski resursi на доњем крају до $160,217 за Dizajner proizvoda на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Tesco. Последње ажурирање: 8/16/2025

$160K

Softverski inženjer
Software Engineer 1 $28.5K
Software Engineer 2 $53.5K
Software Engineer 3 $97K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer podataka

Menadžer softverskog inženjerstva
Median $104K
Menadžer proizvoda
WL1 $50.4K
WL2 $92.6K
WL2 $115K

Naučnik podataka
Median $91.3K
Tehnički menadžer programa
Median $48.2K
Administrativni asistent
Median $30.8K
Prodaja
Median $31.8K
Računovođa
$44.1K

Tehnički računovođa

Razvoj poslovanja
$100K
Kreativni pisac
$38.5K
Korisnička podrška
$32K
Analitičar podataka
$63.7K
Menadžer nauke o podacima
$64.2K
Finansijski analitičar
$137K
Grafički dizajner
$121K
Ljudski resursi
$6.1K
Informatičar (IT)
$78.2K
Pravni poslovi
$33.7K
Konsultant menadžmenta
$85.6K
Dizajner proizvoda
$160K
Regrutер
$47.8K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Tesco је Dizajner proizvoda at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $160,217. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Tesco је $63,729.

Остали ресурси