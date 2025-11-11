Direktorijum kompanija
Teradyne
Teradyne Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA) Plate

Medijana Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA) kompenzacionog paketa in United States u Teradyne iznosi $120K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Teradyne. Poslednje ažuriranje: 11/11/2025

Medijanski paket
company icon
Teradyne
Software Engineer
North Reading, MA
Ukupno godišnje
$120K
Nivo
L2
Osnovna plata
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
0 Godine
Godine iskustva
0 Godine
Koji su karijerni nivoi u Teradyne?
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Teradyne, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA) poziciju u Teradyne in United States iznosi $205,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Teradyne za Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA) poziciju in United States je $119,000.

Drugi resursi